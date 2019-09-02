ليبيا.. الإفراج عن مسؤول حكومي بعد احتجازه مدة 24 ساعة

أفرجت الأجهزة الأمنية في مدينة البيضاء شرق ليبيا، اليوم الاثنين، عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي بعد احتجازه مدة 24 ساعة، دون تحديد الأسباب.

ويعتقد مراقبون أن توقيف الحاسي مرتبط بتقرير أصدره جهاز الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب للعام 2018، حيث رصد تجاوزات مالية وإدارية كبيرة للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، حين طالب البرلمان بـ“مسائلتها وكل من يتبعها من المتورطين في الفساد“.

وفي الخصوص، قال فرج نجم أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغازي المقرب للحاسي، إنه تحدث معه هاتفيًا وهو في طريقه لعمله، بعد إطلاق سراحه.

وأشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أن الحاسي أبلغه أن ”نقاشًا طويلًا يستحقه الوطن دار بينه وبين بعض من ذكرهم التقرير، وليس للجيش يد فيه، اللهم إلا للتقريب ولحلحلة المواضيع الشائكة في ظروف صعبة طبقًا لإجراءات قانونية جاري العمل على تسويتها طبقًا للقانون“.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أقام موظفو وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس الهيئة.