روسيا: القصف الأمريكي في إدلب يعرّض وقف إطلاق النار للخطر

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش قوله اليوم الأحد إن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية في انتهاك لاتفاقيات سابقة، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة، ويشكل خطرا على وقف إطلاق النار هناك.

ونسبت وكالة تاس إلى وزارة الدفاع الروسية قولها إن الولايات المتحدة ”لم تخطر لا روسيا ولا تركيا بأمر الضربات“ مضيفة أن الطائرات الحربية الروسية والسورية ”لم تنفذ غارات في المنطقة في الآونة الأخيرة“.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت إن القوات الأمريكية ”ضربت منشأة تابعة لتنظيم القاعدة شمالي إدلب في هجوم استهدف قيادة التنظيم“.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الجوية ”دكت قواعد تابعة لمقاتلين متشددين في شمال غرب سوريا“.

وأضاف المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له إن الغارات، بالقرب من بلدة معرة مصرين في محافظة إدلب، قتلت ما يزيد على 40 مسلحا من ضمنهم بعض القيادات.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله إن الولايات المتحدة ”نفذت الغارات في المنطقة بين معرة مصرين وكفر حايا في إدلب يوم السبت“.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية عددا من قادة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة في شمال غرب سوريا خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن قوات الحكومة السورية ستطبق وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب صباح السبت.