ميشال عون: إرهاب الدولة العثمانية راح ضحيته مئات آلاف اللبنانيين 

أفاد الرئيس اللبناني ميشال عون، فجر اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير، أن مئات الآلاف من اللبنانيين وقعو ضحايا لـ“إرهاب“ الدولة الذي مارسه العثمانيون.

وقال عون، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، أتوجه إليكم اليوم لأعـلن بدء ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير الذي يصادف في أول أيلول من العام 1920، تمهيدًا لانطلاقة الاحتفالات بهذه المناسبة ابتداء من الأول من كانون الثاني 2020 وحتى نهاية السنة“.

أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، أتوجّه إليكم اليوم لأُعـلِن بدء ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير الذي يصادف في أول أيلول من العام 1920، تمهيداً لانطلاقة الاحتفالات بهذه المناسبة ابتداء من الأول من كانون الثاني 2020 وحتى نهاية السنة — General Michel Aoun (@General_Aoun) August 31, 2019

وأضاف: ”في خضم الأحداث والخضات التي عاشها وطننا في العقود الأخيرة، فإن استذكار تاريخنا بكل ومضاته ومعاناته ضروري، لأن الشعوب التي تنسى تاريخها تكرّر أخطاءها وتهمّش دورها وتخاطر بمستقبلها“.

في خضم الأحداث والخضات التي عاشها وطننا في العقود الأخيرة، فإن استذكار تاريخنا بكل ومضاته ومعاناته ضروري لأن الشعوب التي تنسى تاريخها تكرّر أخطاءها وتهمّش دورها وتخاطر بمستقبلها pic.twitter.com/2PppNTGTOp — General Michel Aoun (@General_Aoun) August 31, 2019

وتابع: ”كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية. إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصًا خلال الحرب العالمية الأولى، أودى بمئات آلاف الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة“.

كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية. إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصاً خلال الحرب العالمية الاولى، أودى بمئات الاف الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة — General Michel Aoun (@General_Aoun) August 31, 2019

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه: ”مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، وهزيمة العثمانيين ودخول لبنان تحت النفوذ الفرنسي، بدأت مرحلة جديدة من تاريخنا، وصلنا معها إلى لبنان الكبير في العام 1920، ثم الاستقلال“.