لبنان.. استجابة فلسطينية لمقاربة حكومية بشأن ضوابط عمل اللاجئين

شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأربعاء، هدوءًا ملحوظًا وغابت فيها مظاهر الاحتجاج، في أعقاب ترحيب هيئة العمل الفلسطيني المشترك بقرار مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة القاضي بـ“تشكيل لجنة وزارية“ برئاسة سعد الحريري لصياغة مقاربة جدية لقضايا الوجود الفلسطيني في لبنان وحقوقه المدنية والإنسانية.

وكانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك قد عقدت أمس الثلاثاء اجتماعًا في سفارة فلسطين ببيروت بحضور السفير أشرف دبور، اعتبرت فيه أن القرار الحكومي ”خطوة حكومية في الاتجاه الصحيح“.

وقال بيان الهيئة إن الاجتماع ناقش الأوضاع العامة في المخيمات الفلسطينية بلبنان، لا سيما إجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين، بعد مرور ما يقارب شهرين على هذه الأزمة، التي مست حق العمل للاجئين الفلسطينيين، وما آلت إليه أوضاع اللاجئين.

ودعت الهيئة إلى الإسراع في إيجاد حل لقضية حق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان، مع ضرورة مراعاة خصوصية وضع اللاجئين، وإعفائهم من الحصول على ”إجازة العمل“، كونهم لاجئين مقيمين في لبنان منذ عام 1948، وليسوا عمالاً وافدين إليه.

وشددت على أهمية متابعة ”المسار الحواري مع الإخوة اللبنانيين المعنيين بالملف الفلسطيني في لبنان“، بما في ذلك لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.