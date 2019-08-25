حزب الله يعلن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق الضاحية الجنوبية

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نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤول بحزب الله اللبناني، فجر اليوم، قوله، تأكيده سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ولم يرد حتى الآن رد من الجانب الإسرائيلي. ويأتي هذا التطور، عقب شن الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا استهدف بحسب المتحدث باسم الجيش، مواقع لفيلق القدس الإيراني جنوب دمشق. وقال الجيش الإسرائيلي إنه…