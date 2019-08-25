حزب الله يعلن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق الضاحية الجنوبية

نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤول بحزب الله اللبناني، فجر اليوم، قوله، تأكيده سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
ولم يرد حتى الآن رد من الجانب الإسرائيلي.
ويأتي هذا التطور، عقب شن الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا استهدف بحسب المتحدث باسم الجيش، مواقع لفيلق القدس الإيراني جنوب دمشق.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط عملية لفيلق القدس كانت تستهدف مهاجمة مواقع إسرائيلية بطائرات مسيرة ”قاتلة“.
وبالوقت ذاته أعلن التلفزيون الرسمي السوري تصدي الدفاعات الجوية لأجسام غريبة في سماء العاصمة دمشق، بينما أكد شهود عيان سماعهم أصوات انفجارات ضخمة في جنوب العاصمة.
وفي أول تعليق له على القصف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العملية احبطت هجوما كانت عناصر قيلق القدس الإيرانية تعد لشنه بوساطة طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية.
وتوعد نتنياهو بمهاجمة الأهداف العسكرية الإيرانية أينما كانت، مؤكدا استعداد الجيش الإسرائيلي لكل السيناريوهات المحتملة.