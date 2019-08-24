التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في دمشق

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قال التلفزيون السوري، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية تصدت ”لأهداف معادية“ في سماء العاصمة دمشق. ولم تتضح بعد طبيعة هذه الأهداف ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح.