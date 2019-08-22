وزير خارجية تركيا في بيروت اليوم للتنسيق بشأن سوريا حول اللاجئين وإدلب

يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بيروت اليوم في زيارة وصفتها وزارة الخارجية التركية بأنها ”لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ”، لكن مصادر لبنانية قالت لـ ”إرم نيوز“ إنها ترتبط بالوضع في سوريا وحددت من جدول أعمالها موضوعي الوضع في إدلب بشمال سوريا والتنسيق في سبل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت أمس الأربعاء، إن زيارة أوغلو للبنان ستستمر يومي الخميس والجمعة يلتقي خلالهما مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.

كما سيلتقي كلًّا من وزير الخارجية جبران باسيل، ووزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن.

يشار ألى أن البلدين، لبنان وتركيا، يعتبران من المستضيفين الرئيسين للاجئين السوريين ويجمع بينهما أنهما يعملان الآن لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم ويبحثان عن مبررات قانونية لتنفيذ هذه الترتيبات.

وتفيد مصادر لبنانية ذات صلة أن من بين الأفكار التركية التي تبحثها تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا موضوع إدلب والشريط الحدودي الآمن الذي يراد له أن يستوعب اللاجئين السوريين، ومنهم الذين سيغادرون تركيا وربما لبنان ايضًا.

وكانت تركيا أبعدت أعدادًا متزايدة من السوريين بدعوى أنهم غير مسجلين، وأعطت يوم أمس الأربعاء مهلة إضافية مدتها شهران للسوريين غير المسجلين الموجودين في إسطنبول من أجل المغادرة.