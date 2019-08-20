لبنان.. فيديو مسرّب ”يفضح“ تنسيق جبران باسيل وطلال أرسلان

أثار مقطع فيديو مسرّب ضجة في لبنان، حيث يوثق تنسيقًا سياسيًا يخطط له رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان.

وسُجل مقطع الفيديو حين كان باسيل وحليفه أرسلان، على بعد لحظات من مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع تكتل ”لبنان القوي“، الذي يجمع الرجلين، وسياسيين لبنانيين آخرين.

هذا ما دار بين باسيل وأرسلان "تحت الهواء"! pic.twitter.com/uGvLrq1wQ7 — Anbaa Online (@AnbaaOnline) August 20, 2019

ويقترح أرسلان أثناء المحادثة التي فضحت أسرار الرجلين السياسية، على باسيل اعتماد طريقة الاقتراع ”الميغا سانتر“، في الانتخابات النيابية المقلبة، واعدًا إياه في حال الموافقة بنصف نواب دائرتي الشوف وعاليه، ليردّ رئيس تيار الوطني الحرّ بعدم استبعاد المقترح.

وتعني ”الميغا سانتر“ إعطاء الحرية للناخب في التصويت في المكان الذي يختاره، والاقتراع في المركز الأقرب إليه، كما يسمح بالتصويت الإلكتروني عبر رابط مخصص لذلك.