للمرة الأولى.. ألمانيا تتسلم 4 أطفال من عائلات داعش المحتجزين بسوريا

سلّمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، الإثنين، 4 أطفال من أفراد عائلات تنظيم داعش، إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية، في أول عملية من هذا النوع مع برلين.

وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط، إنه ”تم تسليم 4 أطفال يتامى من عائلات داعش لوفد من الحكومة الألمانية“.

وأضاف كعيط في مؤتمر صحفي، عقد عند معبر سيماكا الحدودي الذي يفصل شمال شرق سوريا عن إقليم كردستان العراق، أن ”ثلاثة منهم يتامى الوالدين، بينما لا تزال والدة الرابع على قيد الحياة ووافقت على إرساله بسبب حالته الصحية الصعبة“.

ووصف المسؤول في الإدارة الذاتية، استجابة الدول لدعوات إدارته للحكومات المختلفة لاستعادة مواطنيها من المنتمين لتنظيم داعش، بـ“الخجولة“.

وكانت الإدارة الذاتية سلمت في حزيران/ يونيو الماضي، 5 أطفال من عائلات مسلحي داعش الأجانب إلى ممثل عن الحكومة النرويجية في بلدة ”عين عيسى“ في الرقة.

وتشكل قضية معتقلي داعش الأجانب وأفراد من عائلاتهم من النساء والأطفال معضلة للسلطات المحلية الكردية التي تطالب الدول، التي ينتمي إليها أولئك المسلحون، باستعادة رعاياها.

وتوجد غالبية أفراد عائلات مسلحي داعش الأجانب بمخيم الهول جنوب شرق مدينة الحسكة شمال سوريا، والذي يضم 12 ألف أجنبي، هم نحو 4000 امرأة وما يقرب من 8000 طفل من عائلات ”متطرفين أجانب“، يقيمون في أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.