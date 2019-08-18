قوات النظام السوري تتقدم في خان شيخون وسط معارك عنيفة

دخلت قوات النظام السوري، مساء الأحد، مدينة خان شيخون جنوب إدلب وبدأت بالتقدم فيها، وسط معارك عنيفة مستمرة مع الفصائل المقاتلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن:“إنها المرة الأولى التي تدخل فيها قوات النظام مدينة خان شيخون منذ فقدان السيطرة عليها في العام 2014″، مشيرًا إلى أنها دخلتها من الجهة الشمالية الغربية وسيطرت على مبانٍ عدة.

وتحاول قوات النظام السوري منذ أيام التقدم باتجاه خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، التي يعبرها طريق سريع إستراتيجي يربط حلب بدمشق، ويقول محللون إن قوات النظام ترغب باستكمال سيطرتها عليه.

وأفاد عبد الرحمن، أن“اشتباكات عنيفة مستمرة تدور داخل المدينة وعلى جبهات أخرى عند أطرافها بين قوات النظام من جهة والفصائل المتشددة والمقاتلة من جهة ثانية“.

وأشار إلى أن“قوات النظام تواجه مقاومة شرسة من قِبل الفصائل، وقد لجأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) إلى شن هجمات انتحارية عدة في محيط المدينة“.

وقُتل جراء معارك خان شيخون منذ ليل السبت – الأحد 59ً من الفصائل بينهم 43 متشددًا، فضلًا عن 28 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق حصيلة للمرصد.

وتواصل قوات النظام تقدمها لتصبح، وفق المرصد، على بعد كيلومترين من الطريق الدولي بين حلب ودمشق، الذي تسيطر الفصائل المقاتلة على جزء منه يعبر محافظة إدلب.

ويشكل الطريق شريانًا حيويًا يربط بين أبرز المدن تحت سيطرة قوات النظام من حلب شمالًا مرورًا بحماة وحمص وسطًا ثم دمشق وصولًا إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ومنذ نهاية نيسان/أبريل، تتعرض مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وتنتشر فيها فصائل أخرى معارضة أقلّ نفوذًا، لقصف شبه يومي.

يذكر أن منطقة إدلب مشمولة مع محيطها باتفاق روسي تركي منذ أيلول/سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، وانسحاب المجموعات المتشددة من المنطقة المعنية، لكن لم يتم تنفيذه.