العراق يعلن نتائج التحقيق بقصف مواقع الحشد الشعبي الأسبوع المقبل

كشفت مصادر عراقية، أن نتائج التحقيق في حادثة قصف مواقع تابعة للحشد الشعبي من قبل طائرات مجهولة، ستعلن بداية الأسبوع المقبل.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي، إن ”هناك شهود عيان وصورًا وفيديوهات تؤكد أن قصف معسكر صقر تم من خلال طائرات مجهولة“.

وأشار في تصرح لـ“إرم نيوز“ إلى أن ”هناك شكوكًا بوقوف طائرات إسرائيلية، خلف عمليات قصف مقار الحشد الشعبي، ومخازن أسلحته، خصوصًا أن الكيان الصهيوني هدد بذلك قبل فترة، ليست ببعيدة“.

وأكد عليوي: ”انتظار إعلان نتائج التحقيقات بشكل رسمي، حتى يكون لمجلس النواب موقف، من تلك الحوادث المتكررة“.

من جانبه قال قيادي في الحشد الشعبي لـ“إرم نيوز“، إن ”نتائج التحقيقات الأولية، أكدت أن الانفجار تم من خلال قصف جوي، كما أن كاميرات معسكر صقر رصدت وصورت الصواريخ التي استهدفت مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي“.

وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ”التحقيقات مازالت جارية، بمشاركة فرق مختصة من قبل التحالف الدولي“ وأنّ ”إعلان النتائج بشكل رسمي، سيكون بداية الأسبوع المقبل“.

وأعلنت الحكومة العراقية، الخميس الماضي، إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران العسكري في أجوائها لعدة فئات، عقب انفجار مستودع أسلحة للحشد الشعبي الإثنين الماضي، وانطلاق صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام، وراح ضحيتها قتيل وعشرات الجرحى.