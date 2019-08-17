توقيع وثائق الفترة الانتقالية بين الأطراف السودانية

وقع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، والمجلس العسكري الحاكم، اليوم السبت، في ”قاعة الصداقة“ بالعاصمة الخرطوم، بشكل نهائي وثائق الفترة الانتقالية.

وجرى التوقيع بحضور شخصيات إقليمية ودولية من بينها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس جنوب السودان سلفا كير.

وتوافد آلاف السودانيين إلى مقر التوقيع وهم يحملون الأعلام، ويرددون الشعارت الوطنية.

وشهدت ”قاعة الصداقة“ إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت السلطات الأمنية منذ الصباح الباكر الطرق الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى ”الحرية والتغيير“، بالأحرف الأولى، وثيقة ”الإعلان الدستوري“، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.