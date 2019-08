انفجار مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي في بغداد (صور وفيديو)

View this post on Instagram

انفجار ضخم داخل مستودع للأسلحة في معسكر صقر بالعاصمة العراقية بغداد. . وأوضحت مصادر أمنية لـ“ارم نيوز“، أن "الانفجار حصل في كدس (مستودع) تابع للحشد الشعبي، الذي يستغل الموقع العسكري، المتواجدة فيه الشرطة الاتحادية العراقية، لصنع بعض الأسلحة والصواريخ". . #إرم_نيوز #انفجار #العراق #بغداد #الحشد_الشعبي #حوادث #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #Iraq