انفجار مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي في بغداد (صور وفيديو)

هز انفجار وقع مساء اليوم الإثنين داخل مستودع للأسلحة في معسكر صقر، العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان مقتضب إن ”احتراقًا حصل داخل مشجب معسكر صقر في منطقة عويريج، مع انفلاق عدد من الصواريخ على فرقنا وهي تكافح الحريق دون تسجيل إصابات لحد الآن“.

وأوضحت مصادر أمنية لـ“ارم نيوز“، أن ”الانفجار حصل في كدس (مستودع) تابع للحشد الشعبي، الذي يستغل الموقع العسكري، المتواجدة فيه الشرطة الاتحادية العراقية، لصنع بعض الأسلحة والصواريخ“.

وبينت المصادر أن ”الصواريخ مازالت تنفلق وتنفجر، وفرق الدفاع المدني، عاجزة عن دخول المشجب بسبب استمرار انفجار الصواريخ والأسلحة“.