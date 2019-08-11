استشهاد فلسطيني على حدود قطاع غزة أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد استشهاد شاب، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية، شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان إن جثمان الشهيد مروان خالد ناصر (26 عامًا)، وصل إلى المستشفى الإندونيسي، شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الأمني الفاصل، قرب الحدود الشرقية لبلدة بين حانون أطلقت النار على شاب فلسطيني، اقترب من السياج الفاصل، وأردته قتيلًا.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مسلح فلسطيني اقترب من السياج، شمال قطاع غزة، وقصفت موقعًا يتبع لحركة ”حماس“ في المنطقة.