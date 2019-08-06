ليبيا.. إظلام كامل في المنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم الثلاثاء، عن انقطاع التيار الكهربائي عن الجنوبية، جرّاء اعتداء خارجين عن القانون على إحدى محطات التغذية للمنطقة.

وذكرت الشركة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، أنّ ”مجموعة من الخارجين عن القانون من براك الشاطئ دخلوا محطة النهر رقم 1، وقاموا بفصل جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية“.

وأضافت أن ذلك ”ترتب عليه خروج الوحدة الرابعة في محطة أوباري الغازية، وحدوث إظلام كامل في المنطقة الجنوبية“.

وغالبًا ما تتضرر شبكة التوزيع أو محطات إنتاج الكهرباء في ليبيا جراء الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد، فضلًا عن عمليات تخريب وسرقات خطوط التوزيع.