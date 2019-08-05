قائد بميليشيا عراقية: سنسقط أي حكومة ببغداد تعمل ضد إيران‎

قال المتحدث باسم ميليشيا حركة النجباء الشيعية العراقية، نصر الشمري، اليوم الإثنين، إن كل حكومة في العراق تعمل ضد إيران، سيتم إسقاطها في غضون أسابيع قليلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الشمري مع عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، في العاصمة طهران، بحسب وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وأضاف أن ”إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة من قبل إيران وإيقاف ناقلة النفط البريطانية، كل ذلك يؤكد أن الجمهورية الإسلامية مرغت أنفس الغطرسة الدولية بالتراب“.

وتابع الشمري: ”الولايات المتحدة تعتبر قوات الحشد الشعبي تابعة لولاية الفقيه (المرشد علي خامنئي) بهدف تشويه صورة الحشد الشعبي، وفي رأينا، هذا شرف لنا“.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ميليشيا النجباء التي تضم نحو 10 آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.