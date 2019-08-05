القيادة الفلسطينية ترفض أي خطة أمريكية إسرائيلية للحكم الذاتي

رفضت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، الأحاديث والتسريبات التي يجري تداولها من جانب الإعلام، سواء الأمريكي أو العبري، حول صفقة ”حكم ذاتي“ لضمان أمن إسرائيل.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، إن ”تصريحات الإدارة الأمريكية حول تعامل الخطة الأمريكية مع حل الدولتين والحديث عن حكم ذاتي لضمان أمن إسرائيل، مرفوضة من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية“.

وقال اشتية، إن سلطات الاحتلال تهاجم وتهدم وتعتدي يوميًا على مدننا وقرانا في المناطق ”أ“ و“ب“ و“ج“، وتتعامل مع كافة هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق ”ج“، وبناءً عليه نحن ندرس أننا سنتعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق ”أ“، وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات الاحتلال فيها.

وقال: ”الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويجمع كل العالم عليها، وتؤكد الاتفاقيات والقرارات الدولية ذلك، ولا يملك أي كان الحق بحرمان شعبنا من حقوقه السياسية بإقامة دولته المستقلة“.

وأشاد رئيس الوزراء بمكرمة خادم الحرمين لأهالي الشهداء والأسرى، وأكد الانسجام والتواصل الدائم والتنسيق في المواقف مع المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مثمنًا مواقف السعودية الداعمة لقضيتنا.