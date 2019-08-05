تقرير: نصر الله يرأس التنظيم السري المسلح لحزب الله المسمى ”الوحدة 910“

كشف صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية عن سلسلة من العمليات المسلحة كان يخطط لها التنظيم السرّي المسلح لدى ”حزب الله“ والمعروف باسم ”الوحدة 910“ لكن جرى استباقها وتفشيلها في العديد من الدول بأمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا.

ونقل كبير الباحثين في معهد واشنطن، ماثيو ليفينت، عن ملف تحقيقات وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI مع قيادي حزب الله في الولايات المتحدة الأمريكية، علي كوراني، أن الأخير عضو في ”الوحدة 910“ التي تشكّلت بعد اغتيال قيادي الحزب عماد مغنية عام 2008 والتي اعترف أنها تعمل برئاسة مباشرة من أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وأشار التقرير الى أن هذه الوحدة الجديدة التي تأسست للثأر لمغنية، عملت طوال السنوات العشر الماضية أيضًا فيما ما تسمى بـ ”حرب الظل“ التي تخوضها إيران ضد الغرب على خلفية البرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن واحدة فقط من هذه العمليات لجهاز ”حزب الله“ نجحت في بلغاريا عام 2012 باستهداف سياح إسرائيليين، إلا أن العديد من هذه العمليات جرى تفشيلها في بوليفيا وقبرص وبيرو وتايلاند وبريطانيا.

ونقل التقرير أن القيادي الآخر في ”الوحدة 910″، وهو سامر الدبق، كان اُرسل إلى تايلاند لإغلاق مختبر متفجرات تابع لحزب الله، فيما كانت مهمة كوراني في الولايات المتحدة القيام بعمليات مراقبة والعثور على أشخاص قادرين على تزويد الحزب بسلاح يستطيع تخزينه في المنطقة.