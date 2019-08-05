نواب أردنيون يطالبون بمحاسبة ”أيادٍ خفية“ ساهمت بواقعة مقام النبي هارون (فيديو إرم)

لا يزال الأردن يشهد جدلًا شعبيًا وبرلمانيًا حادًا على خلفية قيام سياح إسرائيليين، قبل أيام، بأداء صلوات وطقوس تلمودية في مقام النبي هارون بمدينة البتراء جنوب المملكة.

وألمح نواب في البرلمان الأردني، إلى أن هناك أشخاصًا وجهات سهلوا مهمة الإسرائيليين في الوصول إلى المقام وزودوهم بأدواتهم الخاصة بالعبادة.

وطالب النواب، حكومة بلدهم، بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تقديم تلك التسهيلات للسياح اليهود.

وتساءل نواب بالقول: ”من الذي يسهل مهمة تأمين أدوات العبادة الخاصة بالسياح الإسرائيليين، رغم منع الأجهزة الأمنية دخولها أثناء مرورهم عبر المعبر الجنوب للبلاد“، وهي الأدوات التي ظهر بها السياح علنًا في أكثر من مرة أثناء ممارسة طقوسهم داخل الأردن.

في المقابل، انتقد نواب آخرون قرار وزارة الأوقاف بإغلاق المقام، لمجرد أن عددًا من السياح أقاموا فيه مثل تلك الطقوس، مشددين على أن الأردن ”دولة ذات سيادة قادرة على حماية أماكنها الدينية والأثرية“.