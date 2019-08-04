وزارة النفط العراقية تنفي علاقتها بناقلة نفط احتجزتها إيران

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة النفط قولها الأحد إنها لا علاقة لها بناقلة النفط التي احتجزتها إيران في الخليج لتهريبها الوقود.

وقالت الوزارة في بيان ”الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية وإنما يقتصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات“.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن إيران قالت إن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في الخليج لتهريبها الوقود عراقية.

وأضاف بيان الوزارة أن السلطات العراقية المختصة تعمل على جمع المعلومات عن السفينة المحتجزة.

وقال مسؤولا موانئ عراقيان إن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها تشير إلى أن ”السفينة الصغيرة“ المحتجزة تملكها شركة شحن خاصة يملكها تاجر عراقي.