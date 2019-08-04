مقتل المتشدد الفلسطيني بلال العرقوب في مخيم عين الحلوة (فيديو)

أفادت مصادر أمنية اليوم بأن الفلسطيني بلال العرقوب، المتهم بالإرهاب، والذي يقود جماعة إسلامية متشددة، لقي مصرعه في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت المصادر إن مجموعة من ”شباب الحركة المجاهدة، ومجموعة ”رامي ورد“ وهما جماعتان مسلحتان صغيرتان في المخيم، قتلته أثناء محاولته الهرب من القوات الأمنية في المخيم فجر اليوم، أثناء البحث عنه لتسليمه للجيش اللبناني بتهم الإرهاب والقتل وتهريب السلاح.

بالزغاريد.. عائلة الشهيد ابو حسن الخميني واهالي مخيم عين الحلوة يستقبلون خبر مقتل بلال العرقوب تم النشر بواسطة ‏عاصمة الشتات عين الحلوة‏ في السبت، ٣ أغسطس ٢٠١٩

وأشارت إلى أن العرقوب حاول التسلل خارج المخيم عندما اشتبكت معه تلك المجموعة في حي المنشية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا، وذلك بعد معارك عنيفة في اليومين الماضيين بين جماعة العرقوب وحركة فتح، بدعم من تنظيم عصبة الأنصارعقب قيام هذه الجماعة باغتيال ناشط في فتح.

وأطلق المسلحون في عين الحلوة النار ابتهاجًا بمقتل العرقوب، فيما أطلقت نساء المخيم الزغاريد بعد أنباء مصرعه وفقًا للمصادر التي قالت، إن العرقوب مارس الإرهاب ضد المخيم والجيش اللبناني وتنظيمات فلسطينية متواجدة في المخيم.