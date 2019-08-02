قوى التغيير السودانية: هناك أخبار سارة بشأن ”الوثيقة الدستورية“ ستعلن السبت

ذكرت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الجمعة، أن أخبارًا ”سارة“ بشأن التفاوض حول الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري، ستعلن غدًا السبت.

جاء ذلك، في تصريحات للقيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، عقب نهاية جلسة التفاوض صباح اليوم، التي استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وأضاف إبراهيم، ”أن جولة التفاوض كانت مثمرة ومميزة، وتم فيها نقاش مستفيض وهناك اتفاق حول معظم النقاط بين الطرفين“، وأردف ”غدًا ستسمعون أخبارًا سارة إن شاء الله“.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك سلسلة الحوادث التي أدت إلى سقوط قتلى في الأبيض وأم درمان. وأوضح أن ”المجلس العسكري اتخذ خطوات وهي بداية صحيحة حتى لا يتعرض أي أحد للقتل“.

بدوره ندد الوسيط الأفريقي، محمد حسن لبات، عقب الاجتماع، بسقوط أبرياء عزل خلال الأيام الماضية. وقال ”نشيد بالإجراءات العملية التي اتخذها العسكري، وعلى الطرفين أن يبذلا قصار جهدهما لعدم تكرارها“.

وأعلن لبات، أن المفاوضات ستستمر اليوم لأكمال التفاوض حول الوثيقة الدستورية ”الإعلان الدستوري“. وأضاف ”قطعنا أشواطًا كبيرة حول الوثيقة الدستورية وتقرر أن نجتمع مساء السبت“.