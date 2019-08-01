سوريا.. نزوح 450 ألفًا للحدود التركية منذ بدء التصعيد في إدلب

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، من أن قصف واستهداف محافظات جنوب إدلب، وشمال حماة في سوريا أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 450 ألف شخص شمالًا باتجاه الحدود التركية.

وأضافت المنظمة السويسرية غير الحكومية في بيان، أن النازحين توجهوا إلى مناطق مكتظة بالسكان، ويعيشون الآن في خيام أو في العراء تحت أشجار الزيتون، مشيرة إلى أنهم بحاجة للغذاء والماء والرعاية الطبية.

ونقل البيان عن منسقة عمليات برامج أطباء بلا حدود في سوريا، لورينا بلباو، أن ”مئات الآلاف من النازحين يعيشون في ظروف مروعة غير صحية، والعديد من ملاجئ الإيواء أصبحت مكتظة للغاية وبنيتها التحتية غير كافية؛ ما يشكل بيئة خصبة لتفشي الأمراض“.

وأوضحت المنظمة أن تدفق اللاجئين للحدود التركية جاء في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة لارتفاع عدد الضحايا مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى بمعدلات تفوق نسبة القتل والإصابات في سوريا منذ بداية هذا العام.

وبينت أن محافظتي إدلب وجنوب حماة تقعان ضمن منطقة التصعيد التي تستهدفها قوات النظام السوري وحلفاؤه منذ أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ ما أدى لتعرض البنية التحتية المدنية -بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس والأسواق ومخيمات النازحين- للتدمير.

وتعدّ ”أطباء بلا حدود“ منظمة مساعدات إنسانية دولية غير حكومية تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقرًّا رئيسًا لها.

وتعمل المنظمة من خلال 30 ألف موظف منتسب إليها في 70 دولة حول العالم، على تقديم الرعاية الطبية للشعوب المتضررة من الأزمات والعنف أو الإهمال بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي.