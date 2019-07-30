أنباء عن تعليق الدراسة والتفاوض في السودان

أفاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، بأنّ وزارة التربية والتعليم السودانية تتجه لتعليق الدراسة لجميع المراحل التعليمية، بالتزامن مع تأجيل الاجتماع المقرر الثلاثاء حول وثيقة ”الإعلان الدستوري“؛ بسبب أحداث مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، رفض الكشف عن هويته: إن وزارة التربية والتعليم في البلاد ستصدر قرارًا إداريًا اليوم بـ“تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية وبكافة الولايات إلى أجل غير مسمى“.

وتسببت أحداث مدينة الأبيض، الإثنين، بتأجيل اجتماع ”الإعلان الدستوري“ بسبب مغادرة وفد التفاوض إلى حاضرة شمال كردفان؛ للوقوف على الأحداث التي شهدتها المدينة وراح ضحيتها 8 أشخاص من طلاب المدارس ومدنيين في الاحتجاجات.

وأضاف المصدر نفسه، أن وفد الحرية والتغيير المفاوض لن يعقد الاجتماع المزمع اليوم؛ بسبب مغادرته إلى الأبيض، وقال إن الوفد سيعود بنهاية اليوم الثلاثاء وسيتحدد موعد جديد للقاء الأطراف.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد أنّ مقتل متظاهرين في الأبيض يعتبر ”جريمة غير مقبولة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة“.

وقال البرهان، الثلاثاء، في تصريحات لصحفيين نقلها التلفزيون الرسمي: ”ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة“،.

وذكر أن ”تأخير الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكثر وتدهور اقتصادي“، مضيفًا: ”فوضنا وفد التفاوض لتجاوز أي صغائر والوصول إلى اتفاق شامل للانتقال.

في المقابل، طالب تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري تسليم السلطة دون تفاوض، وحسب الوثيقة المقترحة من قوى الحرية والتغيير مع إدراج مطلوبات الحركات المسلحة بها.

وعاد التوتر إلى الأجواء السياسية في مدن عديدة بالسودان بسبب أحداث ”الأبيض“، ووضع متظاهرون بأحياء متفرقة من العاصمة الخرطوم يومي الإثنين والثلاثاء ”المتاريس“ وأغلقوا الطرقات، وأشعلوا إطارات السيارات احتجاجًا على أحداث الأبيض.