الوفد الفلسطيني يغيب عن اجتماع لبحث أزمة العمالة في بيروت

غاب الوفد الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، لبحث أزمة تراخيص العمالة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين بالبلاد، فيما حضر الجانب اللبناني ممثلًا بوزير العمل كميل أبو سليمان، إلى جانب رئيس لجنة الحوار الوزير السابق حسن منيمنة، في مقر الحكومة وسط بيروت.

وأعرب أبو سليمان، خلال مؤتمر صحفي، عن ”أسفه لعدم حضور الوفد الفلسطيني للاجتماع الذي عقد بطلب من رئيس الوزراء سعد الحريري“، مضيفًا أن ”طريقة الحوار بهذا الشكل من خلال إملاء الشروط مسبقًا مرفوضة ونتمنى أن نتعامل معًا بطريقة أفضل“.

من جهته، قال منيمنة: إن ”الاجتماع خصص لمتابعة إيجاد حلول لقضية العمالة الفلسطينية، وقد أبلغنا الأخوة الفلسطينيون اعتذارهم عن عدم الحضور، وشرحوا وجهة نظرهم القائلة إنهم لم يحصلوا على أي وعود جدية لمعالجة القضية“، مشددًا على ”الاستمرار في الحوار مع وزير العمل اللبناني، ونأمل في التوصل إلى حلول مناسبة“.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من جانب الوفد الفلسطيني حول غيابهم عن الاجتماع.

وبحسب خطة العمل الجديدة لوزارة العمل اللبنانية، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

وفي منتصف الشهر الحالي، قال أبو سليمان: إن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.

ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينًيا في 12 مخيمًا و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.