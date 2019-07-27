رئيس البرلمان العراقي يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى الكويت في زيارة رسمية، على رأس وفد يضم عددًا من النواب وعشرة محافظين وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي في بيان صدر عنه، إن ”الحلبوسي وصل الكويت، وكان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم، كما سيلتقي خلال الزيارة سمو أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وعددًا من المسؤولين“.

وأضاف البيان أن ”الزيارة تأتي من أجل مناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، كما تأتي إطار سلسلة من الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في البلدين، تأكيدًا على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقِّق طموحات الشعبين الجارين الشقيقين وتطلعاتهما“.

وكانت الكويت قد احتضنت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق في فبراير/شباط الماضي، وحصل العراق من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار؛ لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم ”داعش“، على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.