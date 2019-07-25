مقتل 9 من أسرة واحدة بإطلاق نار في كركوك العراقية

ذكر مصدر أمني في العراق، يوم الخميس، أن 9 أشخاص من أسرة واحدة قتلوا، وأصيب طفل؛ بعد تعرضهم لإطلاق النار خلال عودتهم إلى المنزل، في قرية دارا بقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وشهد قضاء داقوق، يوم الخميس، مراسم دفن 9 أشخاص قتلوا بنيران استهدفتهم على طريق كركوك – بغداد، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء.

من جهته، أوضح مصدر أمني، أن الأنباء متضاربة حول حادثة مقتلهم، وهناك روايتان، الأولى بأنهم قتلوا على أيدي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في كمين على طريق كركوك – بغداد.

وأشار إلى أن ”الرواية الثانية تتحدث بأن الأشخاص التسعة قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القرية بنيران قوات الشرطة الاتحادية الذين ظنوا أنهم عناصر من داعش“.

وبين المصدر أن الحادثة أتت بعد نصف ساعة من إطلاق عناصر داعش 3 قذائف هاون على قرية دارا، سقطت إحداها على منزل سكني، أدى الى مقتل شخص وإصابة 5 مدنيين.

ومؤخرًا، زاد نشاط ”داعش“ في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى والأنبار، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.