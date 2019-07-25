”عين الحلوة“ إغلاق تام ولجنة مركزية لمتابعة حراك المخيمات بلبنان

جدد حراك مخيم ”عين الحلوة“ الفلسطيني، في جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس، إضرابه العام والإقفال التام؛ احتجاجًا على قرار وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين، وللمطالبة بالرجوع عن هذا القرار.

وفي الأثناء، أعلن أن محافظ الجنوب منصور ضو سيترأس في سراي صيدا الحكومي، اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب، بمشاركة قادة الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية؛ للبحث في الوضع الأمني في مدينة صيدا والمخيمات على ضوء الاحتجاجات الفلسطينية المتصاعدة.

من جهة ثانية، تم تشكيل ”لجنة متابعة مركزية“ منبثقة عن ”هيئة العمل الفلسطيني المشترك“ في لبنان، وقد جرى تسمية أعضائها الخمسة، وهم: عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف عن ”منظمة التحرير الفلسطينية“، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا عن ”تحالف القوى الفلسطيني“، أمير الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب عن ”القوى الإسلامية“، نائب الأمين العام لحركة أنصار الله الحاج ماهر عويد، واللواء منير المقدح مسؤول أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وقد جرى الإعلان عن أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها لوضع خطة عمل تحاكي الحراك السياسي والشعبي في المخيمات.