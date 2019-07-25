اعتقال قيادي بحركة ”الإصلاح الآن“ الإسلامية السودانية

أفادت مصادر سودانية مطلعة أن سلطات الأمن اعتقلت، الخميس، القيادي بحركة ”الإصلاح الآن“ أسامة توفيق، في العاصمة الخرطوم.

وقال مصدر من الحركة وآخر من أسرة توفيق، لـ“الأناضول“، إن الأجهزة الأمنية في الخرطوم اعتقلت الأخير، دون أي تفسير.

وتأسست حركة ”الإصلاح الآن“ ذات التوجه الإسلامي، بزعامة وزير الخارجية الأسبق غازي صلاح الدين، عقب انشقاق قيادتها عن الحزب الحاكم سابقًا (المؤتمر الوطني)، بعد احتجاجها على قمع متظاهرين في سبتمبر/ أيلول 2013.

وشاركت قيادة الحركة ضمن تحالف سياسي في ”الجبهة الوطنية للتغيير“، وساهمت في إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وصباح 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.