"الأرجوحة".. وقت مستقطع لأطفال غزة للهرب من آثار الحرب

يتجمع عشرات من الأطفال النازحين في مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة، حول أرجوحة بسيطة بانتظار دورهم في اللعب والتسلية، في وقت مستقطع بعيدا عن أجواء الحرب الإسرائيلية، وفق تقرير للأناضول.

ومنذ بداية الحرب لا يجد الأطفال مكاناً للعب في ظل تواصل القصف الإسرائيلي، ما يزيد من الضغوط النفسية عليهم، وهو ما حاول الشاب الفلسطيني محمد عاشور مواجهته عبر تشغيل أرجوحة للترفيه عن الأطفال.

والأسبوع الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان، إن "قطاع غزة أخطر مكان على الأطفال في العالم، ووضعه تحول من كارثي إلى شبه منهار".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية دماراً هائلاً في المباني السكنية والمنشآت المدنية والبنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية.