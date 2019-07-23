عريقات يطالب ”الجنائية الدولية“ بفتح تحقيق فوري في عمليات الهدم بالقدس

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المجتمع الدولي للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في ما وصفها ”الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون“.

وفي رسالة نصية قدم عريقات شرحا لوزراء خارجية دول العالم، لما تمارسه إسرائيل من ”سياسة تهجير وهدم للمنازل الفلسطينية، والتي كان آخرها هدم بنايات سكنية في القدس“.

وأوضح البيان أن الرسائل جرى توجيهها لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا والصين والهند ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، وكندا وأستراليا واليابان، وغيرها من الدول.

وشرح عريقات، ”إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ العام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود، وتوسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية“.

وأطلع عريقات وزراء خارجية الدول على التصعيد الإسرائيلي الخطير في بلدة صور باهر في القدس الشرقية المحتلة، وهدم ما لا يقل عن 10 مبانٍ فلسطينية، تضم حوالي 70 شقة، وتشريد 24 فلسطينيًا قسرًا، بينهم 14 طفلاً، وفق البيان.

والاثنين، هدمت إسرائيل عدة مبان في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة، بعد إخلاء سكانها منها، تحت ادعاء إنشائها دون ترخيص.