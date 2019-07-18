استقالة نائب عن ”حزب الله“ من البرلمان اللبناني

قدّم النائب عن حزب الله نواف الموسوي، الخميس، استقالته من البرلمان بطلب من قيادته، وفق ما أكّد مصدر قريب من الحزب، على خلفية مشكلة عائلية تطورت إلى إطلاق نار أصاب طليق ابنته وأثار ضجة كبيرة في لبنان منذ أيام.

وبدأ الجدل في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن توجه الموسوي برفقة شبان غاضبين إلى مخفر أمني جنوب بيروت كانت تتواجد فيه ابنته غدير مع طليقها حسن المقداد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية وبيانات. وكانت دورية أمنية اقتادت المقداد وطليقته إلى المخفر إثر إشكال حصل بينهما على طريق عام.

واتهمت عائلة المقداد النائب الموسوي بإطلاق النار على ابنها أثناء تواجده في المخفر، ما أدى إلى إصابته، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، الأمر الذي نفاه الموسوي لاحقًا.

وحسن المقداد هو نجل محمد المقداد، الذي يشغل منصب مدير مكتب الوكيل الشرعي لخامنئي في لبنان.

وقال مصدر قريب من حزب الله: إن استقالة الموسوي، وهي الأولى لنائب عن الحزب منذ وصوله إلى البرلمان، ”تمّت بطلب من قيادة الحزب وبالتوافق معها“ على خلفية الحادث، من دون تفاصيل إضافية.