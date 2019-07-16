صحيفة: اللهيان نقل مبادرة من خامنئي للأسد لمواجهة ”صفقة القرن“

كشفت صحيفة ”الوطن“ السورية الخاصة، شبه الرسمية، أن مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين عبد اللهيان نقل إلى دمشق، خلال زيارته الأخيرة، مبادرة إيرانية لمواجهة صفقة القرن.

ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة على مضمون الزيارة، قولها إن اللهيان نقل مبادرة المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس السوري بشار الأسد بخصوص مواجهة ما يسمى ”صفقة القرن“.

ولم تدل الصحيفة، التي تعكس المواقف الرسمية السورية، بأي معلومات إضافية بخصوص هذه المبادرة الإيرانية ”الغامضة“.

وغالبًا ما تمرر دمشق بعض المواقف والمعلومات، التي يتعذر نشرها في وسائل الإعلام الرسمية ”المتحفظة“، عبر هذه الصحيفة التي تقدم نفسها على أنها مستقلة وخاصة.

وكانت وسائل الإعلام السورية الرسمية، قامت بتغطية زيارة اللهيان إلى دمشق خلال اليومين الأخيرين، دون أن تقدم، كدأبها، أي معلومة مفيدة، إذ قالت إن الأسد جدد، خلال استقباله اللهيان، الإثنين، دعم دمشق لطهران في وجه ما وصفها بالتهديدات والإجراءات الأمريكية غير القانونية بحق الشعب الإيراني.

وأضافت تلك الوسائل، أنه تم خلال اللقاء ”بحث العلاقات السورية الإيرانية، ومستجدات الحرب على الإرهاب في سوريا والأوضاع في المنطقة“.

وبحسب ما كشف حتى الآن عن صفقة القرن، فإنها تتضمن خطة اقتصادية يبلغ حجمها 50 مليار دولار، تدعو لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقول بعض وثائق الصفقة، أن خطة ”السلام من أجل الازدهار“ تشمل 179 مشروعًا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال.

وكان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، قدم بعض ملامح الصفقة خلال مؤتمر دولي عقد الشهر الماضي في المنامة، عاصمة البحرين.

ويرجح مراقبون، أن خطة الإنعاش الاقتصادي لن تطبق إلا إذا تم التوصل لحل سياسي للمشكلات التي تعاني منها المنطقة منذ فترة طويلة.