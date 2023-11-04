عباس ابراهيم يعلن عن مشاركته في مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

كشف المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن مشاركته مع المفاوض الأمريكي أموس هوكشتين بالتوسط في عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال عباس في حديث تلفزيوني إن ما يجري العمل عليه الآن هو ملف الأسرى وتبادل الأسرى، مضيفا "هناك تعنت إسرائيلي في هذا الموضوع وضغط دولي كبير لإنجازه"، آملا أن تتم الصفقة في القريب العاجل.

واعتبر المسؤول الأمني السابق إلى أن "اليد العليا في هذا الملف ستكون للفلسطينين.. ولا أعتقد أن حركة حماس والعشرة آلاف من الضحايا الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر، سيقبلون بأقل من تصفير السجون الإسرائيلية، فدماء الأطفال سقطت من اجل هذا الهدف ومن أجل تحرير فلسطين." على حد قوله.

وأعلن عباس أنه سيستكمل لقاءاته مع قيادات حماس في الخارج، وأمل أن تحمل هذه اللقاءات الخير للفلسطينيين، موضحاً أنه كان له دور مع المفاوض هوكشتين بشأن خروج حاملي الجنسية المزدوجة والجرحى من قطاع غزة.