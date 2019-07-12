الجيش الليبي يستهدف مقرًا لمسلحين أجانب بغريان‎

أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف سلاح الجو التابع له معسكرًا يضم مقاتلين أجانب بمدينة غريان، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى جراء القصف.

وبحسب صفحة المركز الإعلامي لعملية الكرامة التابعة للجيش على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، فإن غارة شنت ليلة أمس استهدفت معسكر ”معاذ“، الذي يضم العناصر الأجنبية من الجنسية التشادية.

وأسفرت الغارات عن العديد من القتلى بحسب مصادر المركز الإعلامي لعملية الكرامة من داخل مدينة غريان، الذي أشارت إلى أن عملية الدفن تتم بصورة جماعية.

يذكر أن الجيش الليبي يكثف غاراته الجوية الليلية مستهدفًا تجمعات للميليشيات بمدينة غريان منذُ أكثر من 4 أيام، وكانت أقوى غاراته استهدفت مبنى ثانوية الشرطة بالمدينة، والتي تتخذها الميليشيات مقرًا ومخزنًا للسلاح والوقود.