”حزب الله“: العقوبات الأمريكية تماد في العدوان على لبنان

قالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية، في بيان اليوم الخميس، إن‭‭‭‭ ‬‬‬‬العقوبات الأمريكية الجديدة على ثلاثة من مسؤولي الجماعة، وبينهم عضوان بمجلس النواب ”تماد في العدوان على لبنان“.

وتمثل هذه الخطوة المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة مشرعين من حزب الله المدجج بالسلاح، والمدعوم من إيران والذي يشارك في الحكومة اللبنانية.

وأضاف البيان، أن العقوبات ”تماد في العدوان على لبنان وشعبه وخياراته، وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية، ولن يغير شيئًا في قناعاتنا، ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي“.

وتوسع العقوبات نطاق حملة أمريكية تقول واشنطن: إنها شملت 50 شخصًا وكيانًا على صلة بحزب الله منذ العام 2017 . وتصنف واشنطن حزب الله جماعة إرهابية.

والنائبان المعنيان هما أمين شري، ومحمد حسن رعد، كما شملت العقوبات وفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية أخذت ”منحى جديدًا“ لكنها لن تؤثر على عمل مجلس النواب أو الحكومة.