فريق جديد متخصص بالأسلحة الكيماوية يبدأ أول تحقيقاته في سوريا

ذكرت مصادر مطلعة أن فريقًا جديدًا شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سوريا، سيحقق في أنباء عن وقوع 9 هجمات خلال الحرب الدائرة هناك منها هجمات في بلدة دوما.

وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1997 كهيئة تقنية لتنفيذ معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة، واقتصر تكليفها حتى الآن على تحديد إن كانت هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت أم لا، وليس على تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شكلت الدول الأعضاء في المنظمة فريقًا للتحقيق وتحديد الهوية خلال جلسة خاصة، في خطوة أثارت انقسامات سياسية كبيرة داخل المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة.