منظمة التحرير: الوضع في القدس المحتلة ينذر بانفجار خطير‎

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هدم المنازل والمنشآت في القدس والحملة التهويدية والممارسات العنصرية من المستوطنين تنذر بانفجار قريب للوضع في القدس المحتلة.

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، من مخاطر هدم البيوت والمنشآت في القدس واستباحة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

ووصف الحسيني في بيان له، عمليات الهدم بـ ”السياسة الإجرامية“ التي تتبعها وتطبقها حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وتتحدى المجتمع الدولي بشكل صريح ومعلن.

واعتبر أن هذه السياسة العدوانية هي سياسة مدروسة وممنهجة بهدف التخلص من الوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة.

واستنكر الحسيني اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة والقيام بتنفيذ جولات استفزازية في باحاته، وتلقي شروحات من حاخامات عن ”الهيكل“ المزعوم.

ولفت إلى خطورة إغلاق باب الرحمة والاعتداء على المصلين فيه، مما يعرض الأوضاع في المدينة المقدسة لانفجار خطير ويجر المنطقة إلى المزيد من العنف والتطرف.

ودعا الحسيني المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة أشكال العنصرية التي تنتهجها، والمتمثلة في سياسة هدم المنازل بشكل مستمر، والاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس، خاصة استهداف المسجد الأقصى.