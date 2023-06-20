قتال كثيف في بونتلاند مع بحث برلمان الصومال تعديلات انتخابية

اندلع قتال كثيف في "جاروي" عاصمة منطقة "بونتلاند" الصومالية شبه المستقلة صباح اليوم الثلاثاء، بعدما بدأ البرلمان المحلي مناقشة تغييرات في نظام التصويت".

وقالت حكومة "بونتلاند" عبر "فيسبوك" إن البرلمان المحلي وافق في تصويت على بحث تعديلات دستورية، وإنه سيتم إجراء المزيد من المناقشات وعمليات التصويت.

وقال فرح عثمان أحد شيوخ القبائل: "اندلع قتال على الفور بعد أن صوت برلمان بونتلاند لصالح الانتخابات الديمقراطية وتعدد الأحزاب السياسية".

وأضاف: "لا يزال النواب داخل البرلمان، بينما يهز تبادل كثيف لإطلاق النار المدينة. إنها معركة شرسة جدًا".

وأضاف: "جاروي مليئة بالقوى المعارضة. كل الطرق مغلقة وجميع أماكن العمل مغلقة".