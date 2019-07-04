غانتس: سنطلق صاروخًا مقابل كل بالون حارق يصلنا من غزة

هدد بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ الإسرائيلي، المنافس الأبرز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، حركة حماس، بإطلاق صاروخ على قطاع غزة مقابل كل بالون حارق يتم إرساله نحو الأراضي المحتلة.

ونقلت قناة ”ريشت كان“ العبرية عن غانتس، الذي زار برفقة أعضاء من حزبه، مدينة عسقلان للاطلاع على أوضاع المستوطنين هناك، قوله إنه ”يعد المستوطنين بحمايتهم واستعادة قوة الردع أمام حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة“.

وقال غانتس: ”نحن نعلم أن هذه القصة تبدأ بالردع، أولاً وقبل كل شيء، يجب على كل طائرة ورقية تطير علينا أن تحمل اسم شخص ويجب أن يعود صاروخ إلى المكان الذي خرج منه دون أي خوف“، في إشارة لاستهداف الاحتلال لمطلقي الطائرات والبالونات الحارقة في غزة.

من جهته، قال مائير لابيد عضو حزب ”كاحول لافان“، إن ”المستوطنين يعلمون أن نتنياهو لا يعمل من أجل حمايتهم ومساعدتهم، لقد توقف عن العمل من أجلهم، فهو لا يتعامل مع مشاكل سكان عسقلان ولا المجتمع الأثيوبي، لو تم اختيارنا سيتم تغيير كل ذلك“، في إشارة الى انتخابات الكنيست المقبلة التي ينافس فيها ”كاحول لافان“ حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه نتنياهو.

بدوره، شن غابي أشكنازي رئيس الأركان السابق وعضو الحزب، خلال الزيارة، هجومًا حادًا على نتنياهو قائلًا ”إنه لأمر مخز حقًا حرق الحقول هنا وإطلاق الصواريخ ونرد بالتهدئة“، مؤكدًا أنه ”حان الوقت لوضع حد لهذا، وحزب كاحول لافان سيحل مشكلة غزة“.