الأمم المتحدة: أنباء عن إطلاق حراس ليبيين النار على مهاجرين حاولوا الهرب من الهجمات‎

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إنها تلقت معلومات بأن حراسًا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 53 شخصًا بينهم ستة أطفال.

وأورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية، أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرًا كان يضم حوالي 120 لاجئًا ومهاجرًا.

وقال التقرير: ”وردت أنباء عن أن حراسًا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول“.