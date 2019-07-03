الجيش الليبي يتهم ”ميليشيات“ مصراتة بقتل 6 مدنيين في قصف جوي 

اتهم الجيش الوطني الليبي ميليشيات مصراتة، بقتل 6 مواطنين، وجرح آخرين، عندما قصفت طائرة صهريجًا محملًا بالوقود، وسيارات مدنيين بمنطقة سيدي السائح جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي على صفحته في ”فيسبوك“، إن ”عصابات طيران ميليشيات مصراتة ارتكبت مجزرة في سيدي السائح، وضربت 5 سيارات مدنية، وقتلت وجرحت أبرياء ممن يرتادون الطريق“.

وأضاف اللواء السابع، في بيان صدر عنه، أن ”6 مواطنين قتلوا في الغارة، وسقط عدد آخر جرحى، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفيات مدينة ترهونة“.

ووقع الهجوم، قبل ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من محطة وقود سيدي السائح، عندما كان مواطنون يصطفون بسياراتهم لملئها بالبنزين، في لحظة وصول صهريج محمل بهذه المادة.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على منطقة سيدي السائح القريبة من بن غشير، منذ شهر نيسان/ ابريل الماضي، بعد إعلان القيادة العامة تقدم قواتها نحو العاصمة لتحريرها من ميليشيات تسيطر عليها.