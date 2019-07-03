وفد من الجامعة العربية يلتقي القوى السياسية في السودان اليوم

قالت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأربعاء، إن وفدًا من جامعة الدول العربية، سيبدأ اليوم، لقاءاته مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية، وذلك في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.

وأضافت الوكالة أن الوفد يترأسه خليل الزوارني الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية، ويضم كلًّا من الوزير المفوض زين الصبان ومدير إدارة القرن الأفريقي والسودان بالجامعة العربية.

وأضافت الوكالة، أن الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان، مشيرة إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.

وكانت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت أمس الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للأزمة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن ”الاتجاه الغالب“ لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأربعاء.

بينما أوضح مصدر في قوى الحرية والتعيير، لم يكشف عن هويته، أنه لا زال هناك خلافات في وجهات النظر حول التعامل مع ملف التفاوض مع المجلس العسكري، لافتًا إلى وقوف حزبين في تحالف قوى الإجماع الوطني وراء مطلب التصعيد.