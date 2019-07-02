”المهنيين السودانيين“ يعلن اعتقال اثنين من قياداته

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، اعتقال القوات الأمنية اثنين من قياداته، ومداهمة منازل 3 آخرين.

وقال بيان صادر عن التجمع الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، ويضم أطباء ومهندسين وصحفيين ومحامين وأساتذة جامعات: ”قامت القوات الأمنية باعتقال ياسين حسن، رئيس لجنة المعلمين (منضوية ضمن التجمع)، من منزله بـ(العاصمة) الخرطوم“.

وأضاف أن قوات الأمن ”اعتقلت أيضًا عبدالماجد عيدروس المحامي، وهو من قيادات التجمع، في مدينة عطبرة“.

وتابع: ”كما اقتحمت قوى مشتركة من الأمن والدعم السريع منزل قمربة عمر، بالخرطوم؛ بحثًا عنها، وتم تفتيش المنزل وأخذ مجموعة من الأوراق التي تخصها، وروعت الأسرة والجيران بحثًا عنها“.

ووفق البيان نفسه، فإن ”الأمر ذاته جرى مع عبدالخالق الطيب، عضو لجنة المعلمين، وإحسان فقيري، عضوة نقابة الأطباء الشرعية (منضوية تحت تجمع المهنيين)“.

وشدد على أنّ ”الاعتقالات والمداهمات لن تثنيهم عن مواصلة درب الحرية والسلام والعدالة“، محذرًا المجلس العسكري من ”المساس بأي من أعضاء التجمع أو قوى التغيير“.

والإثنين، أعلنت قوى ”الحرية والتغيير“، قائدة الاحتجاجات في السودان، جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات ”مليونية“ مركزية وعصيان مدني شامل، في 13 و14 تموز/ يوليو الجاري.

وشهدت العاصمة الخرطوم و16 مدينة أخرى، تظاهرات، الأحد، تحت عنوان: ”مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين“؛ تلبية لدعوة من ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، وشابتها أعمال عنف.

وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان، غربي العاصمة، عقب الاحتجاجات.

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات، الأحد، إلى 10، استنادًا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.