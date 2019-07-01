مقتل 15 شخصًا بينهم 6 مدنيين بالقصف الإسرائيلي على سوريا ‎

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تسببت الضربات الإسرائيلية على سوريا ليل الأحد بمقتل 15 شخصًا، بينهم 6 مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أو جراء الضغط الذي خلّفته الانفجارات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين. وأحصى المرصد مقتل ”9 مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص، بالإضافة…