مقتل 15 شخصًا بينهم 6 مدنيين بالقصف الإسرائيلي على سوريا ‎

تسببت الضربات الإسرائيلية على سوريا ليل الأحد بمقتل 15 شخصًا، بينهم 6 مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أو جراء الضغط الذي خلّفته الانفجارات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.
وأحصى المرصد مقتل ”9 مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص، بالإضافة إلى 6 مدنيين بينهم 3 أطفال قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق“.
ولم يتضح، وفق المرصد، ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجًاعن ”القصف الإسرائيلي أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات“.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ أفادت في وقت سابق بمقتل 4 مدنيين في ريف دمشق.