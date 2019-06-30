سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخي في حمص ومحيط دمشق

أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء تصدي الدفاعات السورية لهجوم صاروخي بوقت متأخر هذه الليلة في محيط دمشق ووسط البلاد، مشيرة إلى إسقاط عدد من الصواريخ وسط سماع دوي انفجارات عنيفة.

وقالت الوكالة إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على سوريا من المجال الجوي اللبناني، مستهدفة عدة مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق.

ونقل ناشطون على لسان شهود عيان سماعهم أيضا دوي انفجارات عنيفة في حمص، قالوا إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي على الأرجح.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي ردا على التقرير السوري بشأن الهجوم الإسرائيلي، ”لا نتحدث عن تقارير مثل تلك“.