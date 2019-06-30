قتيلان في إطلاق نار على موكب الوزير اللبناني صالح الغريب (فيديو)

قتل اثنان من طاقم الحراسة الشخصي لوزير لبناني درزي اليوم الأحد، عندما تعرض موكبه لإطلاق نار خلال مروره في منطقة موالية لفصيل درزي منافس، في حادث وصفه الوزير بأنه ”محاولة اغتيال“.

وقال صالح الغريب، وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، في تصريح لتلفزيون ”الجديد“ اللبناني، إن ما حدث ”كان كمينا مسلحا ومحاولة اغتيال واضحة“.

وأصيب جراء إطلاق النار 3 من مرافقي الوزير، توفي منهما شخصان، ويوجد الثالث في المستشفى، وفقًا لما نقلتهُ الوكالة الوطنية للإعلام.

والوزير الغريب، مقرب من الزعيم الدرزي المؤيد لسوريا طلال أرسلان، في حين أن المنطقة التي وقع بها الحادث قرب عاليه موالية للزعيم الدرزي المناهض لدمشق وليد جنبلاط.

ونفى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط أي صلة له بالحادث.