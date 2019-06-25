اشتية: هذا هو الرد على مؤتمر المنامة في البحرين‎

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، ”إن مشاركة عدد من الرياديين الفلسطينيين إلى جانب وفد الحكومة والقطاع الخاص في المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين مطلع يوليو، يمثل ردًا على مؤتمر المنامة“.

وأكد في كلمة له خلال لقاء مع اقتصاديين في رام الله أن ”الفلسطينيين بكل مكوناتهم واعون لما يسهم بتعزيز اقتصادهم وما ينتقص من حقوقهم“.

وأضاف: ”حريصون على إشراك فلسطين في كل الفعاليات الاقتصادية العالمية وفتح الأبواب لوجود الرياديين الفلسطينيين فيها أيضًا، ووجودكم في هذه القمة العالمية سيساهم في مد جسور جديدة مع مجتمع التكنولوجيا العالمي والشركات العالمية في قمة الصين وغيرها“.

وتابع اشتية: ”حكومتنا هنا لخدمة المشروع الوطني، وهو مشروع لفلسطين ونهضتها وتحررها وإنهاء الاحتلال وبناء الإنسان، وليس بإمكاننا ذلك إلا بالشراكة مع الشباب وبتعزيز دورهم من أجل تحسين ظروف مجتمعهم من خلال مبادراتهم الاقتصادية والمجتمعية“.