قيادي فلسطيني: واشنطن تحاول ترميم صفقة القرن قبل الانتخابات الأمريكية

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن ”الإدارة الأمريكية تحاول ترميم صفقة القرن التي وصلت إلى طريق مسدود بفعل الموقف الفلسطيني الثابت رسميًا وشعبيًا“.

وأضاف: ”كل المحاولات التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء هذه الصفقة بخطوات متسارعة، تحمل مؤشرات أن الصفقة لم تتقدم بشكل ملموس وفقًا لما أراده ترامب“.

وتابع في تصريح نقلته وكالة ”وفا“ اليوم: ”الإدارة الأمريكية تسارع لوضع ركائز لهذه الصفقة قبل نهاية هذا العام، قبل الانتخابات الأمريكية الجديدة، والمساعي التي يتحدث عنها فريق ترامب هي محاولة للتناغم مع هرولة بعض الدول العربية للتطبيع وإيهامها أنهم يتقدمون باتجاه المبادرة العربية“.

ولفت العوض إلى أن ”المبادرة العربية مثلت الحد الأدنى الذي يمكن القبول به فلسطينيًا، وجاءت منسجمة إلى حد كبير مع قرارات الشرعية الدولية“، مشيرًا إلى أن ”المسعى الأمريكي الآن هو استبدال قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، بمشروع ترامب الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية“.

وأكد أن ”المحاولة الأمريكية لن تنجح؛ لأن هناك دولًا عربية لا يمكن أن توافق على تعديل المبادرة العربية من جهة، كما أن الموقف الفلسطيني الثابت سيسقط أي محاولة للالتفاف على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي مثلت المبادرة العربية حدها الأدنى“.

واستهجن العوض مشاركة دول عربية في الورشة الأمريكية في البحرين، وقال: ”لا يمكن لنا أن نتفهم أي دوافع لأي دولة عربية شاركت في ورشة البحرين، فهذا انزلاق نحو ما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية“.