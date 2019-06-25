بولتون يحذر إيران من تعطيل المؤتمر الاقتصادي في البحرين

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء، إيران، من تعطيل مؤتمر البحرين حول السلام في الشرق الأوسط، ذلك في ظل التوتر الحاد بين واشنطن وطهران، لكن لا توجد أي أدلة تثبت أن طهران تخطط لتعطيل المؤتمر.

وقال بولتون خلال زيارة إلى القدس، ”انخرطت إيران خلال الشهرين الماضيين في سلسلة طويلة من الهجمات غير المبررة“، لافتًا إلى أنه ”في بيئة كهذه، فإن تهديد المؤتمر في البحرين يبقى احتمالًا واردًا، وسيكون من الخطأ الكبير أن تواصل إيران سلوكها هذا“.

وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي هذه في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول أي تدخل إيراني محتمل.

وأسقطت طهران الأسبوع الماضي طائرة تجسس أميركية مسيرة، قالت إنها دخلت المجال الإيراني وهو ما تنفيه واشنطن، في حين اتهمت الولايات المتحدة، الجمهورية الإسلامية، بالتورط في سلسلة هجمات ضد الملاحة في دول الخليج وهي اتهامات تدحضها إيران.

وتنطلق في العاصمة البحرينية المنامة مساء الثلاثاء بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية ورشة عمل، للكشف عن الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.